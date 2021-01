Dragon Ball Super 68 anticipa il ritorno di un villain, ma Granolah ha davvero ragione?

In attesa dell'uscita del capitolo 69 di Dragon Ball Super, molti fan stanno speculando sui possibili avvenimenti futuri della nuova saga, e del ruolo svolto dal suo protagonista, il "sopravvissuto" Granolah. Nell'ultima uscita abbiamo scoperto il passato del celereano e compreso le sue motivazioni, ma il suo odio è davvero giustificato?

Il capitolo 68 del manga conferma che Granolah è un mercenario, e che sebbene non possa contare su forza o agilità fuori dal normale, è comunque in possesso di ottime doti strategiche e di grande intelligenza e freddezza. L'odio del personaggio è rivolto principalmente verso Freezer, che a questo punto farà indubbiamente il suo ritorno, ma ci sono molti retroscena che Granolah non conosce.

Sin dalla sua introduzione, Freezer viene definito come un personaggio interessato principalmente alla conquista di pianeti (che spesso rivende ai migliori offerenti) e alla sottomissione di intere razze, che uccide o utilizza per altri scopi. Per il momento è impossibile sapere se Cereal, pianeta di Granolah, nascondesse qualche segreto o se rappresentasse una minaccia per dell'Imperatore dell'Universo, ma è sempre possibile che l'ordine di uccidere tutti gli abitanti fosse arrivato da qualcun altro.

In Dragon Ball Super: La resurrezione di F, ad esempio, viene confermato che il pianeta Vegeta è stato distrutto su ordine di Beerus, e che sebbene Freezer avesse interessi personali per compiere il massacro, fu l'ordine del Dio della distruzione a scatenare gli eventi.

Prima dello scontro su Namek in Dragon Ball Z, viene rivelato che Freezer ai tempi controllava circa 80 pianeti, e un tipo di massacro come quello visto nel capitolo 68 del manga non rientra obbligatoriamente nei suoi modi di fare. Nella serie di Toriyama abbiamo spesso visto Freezer discutere con le razze da sottomettere prima di avviare l'operazione di conquista, e l'obliterazione completa di un pianeta - per quanto possibile - non è sempre stata la prima opzione del villain.

Granolah al momento non è abbastanza forte da poter sconfiggere Freezer, ma l'inevitabile incontro tra i due potrebbe sicuramente portare a un colpo di scena, visto che il passato del guerriero di Cereal è stato volontariamente mostrato in maniera molto fumosa.

E voi cosa ne pensate? Colpo di scena in vista? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che recentemente Shueisha ha mostrato il design ufficiale di Granolah, a colori e senza benda sull'occhio.