Dragon Ball Super 68: anticipazioni episodio su Italia 1, dal 69 cambia orario e giorno

La settimana è ricominciata alla grande con i nuovi episodi in italiano di, in onda su Italia 1 a ora di pranzo. La saga di Future Trunks è terminata oggi, 22 gennaio, mentre domani (23 gennaio) ci sarà l'ultimo appuntamento con la messa in onda nei giorni lavorativi, prima dello slittamento delle puntate al sabato.

Andiamo a vedere insieme cosa accadrà nell'episodio 68 di Dragon Ball Super su Italia 1, in onda martedì 23 gennaio 2018 su Italia 1: il titolo sarà "Troppi desideri per un solo drago" e segnerà l'inizio di una tornata di puntate filler che proseguiranno fino all'ultima del pacchetto previsto per la messa in onda da Mediaset in questa finestra di trasmissione - ovvero la numero 76.

Nell'episodio 68 Goku si renderà protagonista di una piccola e divertente avventura: la Terra è in pace dopo aver sconfitto Zamasu e aver riportato la tranquillità nel futuro di Trunks e finalmente Goku ha il tempo per rimediare a un suo vecchio errore: il nostro eroe intende riportare in vita il Re Kaioh del Nord, che rimase ucciso insieme al Saiyan quando Goku si teletrasportò sul suo piccolo pianeta nell'aldilà con un Cell prossimo all'autoesplosione.

Goku, quindi, si metterà alla ricerca delle Sette Sfere del Drago ma, non appena si trova in procinto di esprimere il desiderio a Shenron, verrà interrotto da quasi tutti i suoi amici: ognuno dei comprimari, infatti, desidera esprimere un desiderio personale e farà sì che il tempo a disposizione del drago scorra inesorabilmente...

Appuntamento su Italia 1 domani, 23 gennaio, alle ore 14:35! Ricordiamo, però, che sarà l'ultimo episodio prima del cambiamento di programmazione nel palinsesto Mediaset: a partire dalla puntata 69, Dragon Ball Super andrà in onda il sabato con un doppio episodio a partire dalle 13:50 su Italia 1. Si parte già da sabato 27 gennaio.