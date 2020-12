Dragon Ball Super 68 data di uscita e teorie: chi è davvero Granolla e cosa vuole?

Archiviata la lunga saga di Molo che ci ha accompagnati con tanti alti e bassi nel corso degli ultimi due anni, è tempo per i protagonisti di festeggiare. Goku, Vegeta e tutti gli altri hanno finalmente potuto prendersi una pausa dopo le continue scorribande galattiche dello stregone. Ma è tempo di narrare una nuova storia in Dragon Ball Super.

Col capitolo 67 di Dragon Ball Super abbiamo fatto la conoscenza di Granolla, un nuovo misterioso personaggio. Come sembra trapelare dal nome ufficiale della prossima saga, sarà uno dei personaggi principali se non addirittura l'antagonista ufficiale. Finora si sa ben poco di lui, ma in Dragon Ball Super 68 potremmo venirne a sapere molto di più su di lui. Finora, Granolla sembra far uso sia di armi convenzionali come pistole a laser che piccoli attacchi energetici, facendo pensare che sia un individuo con spiccate capacità intellettive ma scarsamente versato nel combattimento.

Un nemico raramente affrontato da Goku e Vegeta in Dragon Ball Super, che potrebbe quindi confezionare per i lettori un arco sorprendentemente diverso dal solito. Ovviamente c'è sempre da capire qual è il vero obiettivo di Granolla, che potrebbe tanto integrare in sé le abilità di OG73 come fece Molo sia riprodurlo per creare il proprio esercito personale allo scopo di conquistare la galassia.

In Dragon Ball Super 68 in uscita il 20 gennaio 2021 su MangaPlus alle ore 16:00 in inglese e spagnolo ne sapremo sicuramente di più.