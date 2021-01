Dragon Ball Super 68: importanti rivelazioni e nuovi allenamenti per Goku e Vegeta

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super è definitivamente iniziato. Se nel capitolo scorso infatti Toriyama e Toyotaro avevano solo mostrato il sopravvissuto Granola, e il ritorno di OG73-I, ora sono state rivelate importanti informazioni riguardo il futuro della serie, e soprattutto i prossimi allenamenti di Goku e Vegeta.

La straordinaria potenza raggiunta da Goku nel climax dello scontro con lo stregone Molo, ha suscitato numerose domande ai lettori, prima tra tutte, se il Saiyan protagonista sarebbe ancora stato in grado di diventare più forte e migliorare le proprie abilità, visto il raggiungimento di un livello praticamente divino. È stato lo stesso Whis a stabilire i nuovi propositi di Goku.

Il capitolo si apre con un flashback che si rivelerà un incubo del misterioso Granola, che in seguito alla distruzione della sua città e alla morte dei suoi cari, avvenuta per mano di un Oozaru contraddistinto da una singolare cicatrice sulla guancia sinistra, unica di Bardack, sembra essere guidato dalla vendetta verso delle "scimmie selvagge", i Saiyan. Subito dopo la scena si sposta su Goku, che sta aiutando Whis a catturare l'Oracle Fish.

Durante i vari tentativi, Whis rivela a Goku che dovrà impegnarsi nel creare il proprio stile dell'Ultra Istinto, invece che concentrarsi nell'emulare i suoi movimenti. "La capacità di utilizzare l'Ultra Istinto non è il tuo obiettivo finale. Infatti, è solo l'inizio. Ho una padronanza maggiore sull'Ultra Istinto riguardo a Merus, e a sua volta, l'Ultra Istinto del Gran Sacerdote è più accurato del mio...Quello che voglio dire, è che hai molto tempo per allenarti e migliorare." Sono queste le parole usate da Whis per stimolare Goku a sviluppare una sua peculiare maniera di sfruttare l'Ultra Istinto.

Cosa altrettanto interessante, è che nella tavola successiva a questa rivelazione, il dio della distruzione Beerus rivela a Vegeta che l'Ultra Istinto non è l'unica tecnica divina, suscitando particolare interesse nel Principe dei Saiyan. Ricordiamo che Toyotaro ha svelato delle novità su Granola, e vi lasciamo all'analisi del capitolo 68 di Dragon Ball Super.