Dragon Ball Super 68 su Manga Plus: il sopravvissuto Granolah

Anche questo mese Dragon Ball Super torna con un nuovo capitolo, il primo di un nuovo arco narrativo che si preannuncia ricco di colpi di scena. Facciamo la conoscenza di Granolah, il nuovo personaggio introdotto da Toyotaro e Toriyama il cui ruolo sembra essere destinato a sconvolgere l'equilibrio dell'universo.

Non sappiamo ancora se Granolah sia o meno un villain, ad ogni modo il capitolo 68 di Dragon Ball Super ha fornito le basi per la nuova saga attraverso l'introduzione di nuovi personaggi. Dalle ore 16 di oggi la nuova uscita di DB Super è disponibile finalmente su Manga Plus. Diamo un'occhiata insieme agli eventi salienti di questo incredibile episodio.

Il capitolo si apre con un flashback di Granolah che ricorda il terribile sterminio adoperato dall'armata di Freezer e dai saiyan nei riguardi dei Cereleani, razza a cui il misterioso individuo appartiene. L'alieno sta trasportando l'androide OG73 incapsulato come merce di scambio e, dopo un breve dialogo sulla morte di Freezer e lo sterminio dei saiyan, si dirige a tutta velocità attraverso le stelle.

La scena si sposta su Goku che sta cercando di fermare il pesce oracolo per iniettargli un sonnifero. Il pesce, infatti, non riesce a riposare, sintomo che Whis traduce in un cattivo presagio. Compiuta l'impresa, Goku si trasforma in Ultra Istinto e riprende l'allenamento con Whis che, tuttavia, non fatica a sconfiggerlo e a rimproverarlo di copiargli le tecniche. Beerus conferma le ipotesi di Vegeta, ovvero che l'Angelo è costantemente nello stadio di Ultra Istinto ed è per questo che è tanto potente. Whis consola Goku avvertendolo che continuando l'addestramento ha alte possibilità di diventare ancora più forte e, dopo una breve pausa, i due riprendono l'allenamento.

Vegeta sembra infastidito ma ammette di non essere interessato all'Ultra Istinto. Beerus coglie la palla al balzo per spiegare al Principe dei Saiyan che quella tecnica non è l'unica in possesso degli dei ma che tuttavia non ha alcuna intenzione di fare da maestro. Piuttosto, lo invita ad esercitarsi con lui e a rubargli le tecniche che nasconde.

Nuovamente, la scena si sposta su Granolah che è atterrato su un asteroide da cui sporge un grande edificio. Giunge così in una sala dove, accolto da 4 individui, consegna la capsula con l'androide OG73 in cambio di una grande somma di denaro. Elec, che sembra il leader, gli svela che chi governa oggi l'universo è colui che detiene il controllo del denaro e delle informazioni, cosa che sembra appartenere a n°73. Dopodiché racconta a Granolah che Freezer è ancora in vita suscitando nel cereleano un forte desiderio di vendetta. Tuttavia, l'uomo frena i suoi istinti intimandolo che ancora è lontano dalla sua portata e lo invita a pazientare un piano funzionante.

Una volta allontanatosi dall'asteroide, Elec spiega ai suoi 3 scagnozzi che aver rivelato il ritorno di Freezer è frutto di un piano creato appositamente per evitare che diventi più forte e toglierlo dai giochi. Dopodiché invoca il suo obiettivo: entrare al palazzo di Zuno grazie alle informazioni di n°73.

Poco dopo aver ripreso il viaggio, Granolah viene intercettato da Soshiru, uno dei 3 loschi uomini di Elec che vuole riprendersi il denaro, ed è costretto a virare verso un asteroide vicino. Nonostante questo, astutamente il cereleano riesce ad allontanarsi in tempo e a colpire il suo nemico da diversi metri di distanza, proprio come un cecchino. Decide comunque di risparmiare il suo nemico e di diventare più forte per vendicare la sua razza. L'ultima tavola ritorna sul pesce oracolo che, sonnambulo, presagisce il prossimo arrivo del guerriero più forte dell'universo.

Il capitolo 69 di Dragon Ball Super uscirà il 19 febbraio.