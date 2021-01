Dragon Ball Super 68: l'occhio destro dei Cereleani, che abilità nasconde Granolah?

La Saga del Sopravvissuto Granolah è iniziata col botto e il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super appare già sin da ora ambizioso ed avvincente. Toyotaro e Toriyama non hanno ancora svelato i loro assi nella manica, tuttavia è già possibile guardare da lontano una delle capacità del misterioso Cereleano.

All'interno del nuovo numero della rivista V-Jump, Toyotaro ne ha approfittato per rispondere a qualche domanda in cui ha svelato qualche curiosità sul design di Granolah, invitando infine i lettori a tenere d'occhio il personaggio il cui ruolo appare importante per la saga corrente. Ad ogni modo, mentre Goku e Vegeta hanno ripreso i loro allenamenti, l'alieno si è recato presso una misteriosa organizzazione in un lontano asteroide per consegnare l'androide n°73 che contiene alcune interessanti informazioni.

Dopo aver finito le sue faccende ed essersi allontanato dall'asteroide, Granolah è stato intercettato da uno degli scagnozzi di Elec, Soshiru, che voleva riprendersi il pagamento. Il Cereleano ha così mostrato una parte delle capacità della sua razza a partire dall'occhio destro che è diverso da quello sinistro e, per quanto abbiamo visto nel capitolo 68, è in grado di funzionare come la lente di un cecchino. Non sappiamo ancora quali capacità nasconde il suo occhio destro, tantomeno se possiede ulteriori abilità nascoste, non ci resta dunque che attendere il prossimo capitolo per conoscere come il sensei svilupperà il rapporto tra Granolah e i Saiyan, la razza che ha posto fine al suo Pianeta. Ciò che è certo, anche come confermato dall'organizzazione a cui ha consegnato OG73, è che il Cereleano rischia di diventare un individuo davvero pericoloso qualora dovesse allenarsi. Che i poteri che nasconde faranno di lui il guerriero più potente dell'universo 7?

Secondo voi, invece, di quali abilità è capace Granolah? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.