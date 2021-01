Dragon Ball Super 68: l'avete riconosciuto tra gli spoiler? Sì, sembra proprio lui!

Finalmente ci siamo, puntuale come sempre Toyotaro ha rilasciato i primi spoiler di Dragon Ball Super attraverso le bozze di alcune delle pagine del capitolo 68, lo stesso che dovrebbe uscire tra meno di una settimana su Manga Plus. Tuttavia, avete notato che tra le tavole è apparso un personaggio che tutti noi conosciamo fin troppo bene?

No? Non l'avete riconosciuto? Provate a dargli nuovamente un'occhiata nella tavola allegata in calce alla notizia, magari insieme a uno degli sketch disegnati dal sensei lo scorso agosto. La casualità non fa parte delle corde del panorama fumettistico nipponico e già Akira Toriyama, all'interno di Dragon Ball, ci ha abituati a scovare dettagli tra le tavole del suo manga. Lo stesso Toyotaro non ha mancato di aggiungere easter egg e omaggi in Dragon Ball Super, motivo per cui è lecito aspettarsi altri piccoli elementi anche nella nuova saga.

Il primo di essi non è tardato ad arrivare poiché gli spoiler del capitolo 68 hanno riesumato attraverso un flashack di Granolla una delle razze ritenute praticamente estinte, i saiyan. Gli Oozaru, ovvero gli scimmioni nella quale si trasformano gli abitanti del Pianeta Vegeta, sono infatti intenti a distruggere i Ceruleani, la specie di cui lo stesso Granolla fa parte. Per quanto ne sappiamo, l'alieno crede che la distruzione del suo Pianeta sia stato causato da una meteora, motivo per cui è lecito aspettarsi un coinvolgimento di Freezer nell'arco narrativo corrente, lui che è il vero memore della distruzione del Pianeta Vegeta.

Ad ogni modo, lo scimmione che vediamo sporgere dal tetto di una casa sembra non essere altri che l'Oozaru di Bardock, il papà di Goku. La cicatrice sul suo volto sembra non lasciare spazio ad alcun dubbio, basti vedere allo skecth di Toyotaro di qualche mese fa. Un piccolo easter egg che potrebbe rivelare anche qualcosa di più interessante nel prossimo futuro alla luce del passato che intreccia Freezer, Granolla e la razza saiyan.

E voi, invece, avevate riconosciuto Bardock? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.