Dragon Ball Super 69, chi sono gli altri Oozaru? Un fan sembra averlo scoperto

L'attuale arco narrativo di Dragon Ball Super si è aperto nel migliore dei modi, con un flashback che ha rivitalizzato alcuni degli individui tanti cari all'immaginario dell'opera: gli Oozaru e Bardak. Tuttavia, il papà di Goku è stato accompagnato da altri personaggi, ma chi si nasconde esattamente dietro questi Scimmioni?

Il destino dei Saiyan tornerà nuovamente a far parte degli ingranaggi della storia, sia nei riguardi di Vegeta, in quanto Principe della sua razza, che di Goku, in quanto figlio di colui che sembra aver risparmiato Granolah 40 anni fa. Ad ogni modo, nonostante l'ordine fosse stato impartito da Freezer, i Saiyan sono colpevoli quanto l'Imperatore del Male poiché ad aver assediato il Pianeta Cereal ci hanno pensato diversi Oozaru.

Un fan sembra essere riuscito ad individuare due degli Scimmioni che si nascondono tra le tavole del capitolo 69 di Dragon Ball Super. Secondo l'utente in questione, un certo Anselmo 44, uno degli Oozaru è facilmente riconducibile a Leek, uno dei compagni d'avventura di Bardak, per via della cicatrice che scende dalla fronte. Dietro uno degli altri due Oozaru apparsi nella tavola allegata in fondo alla pagina, invece, sembra apparire in lontananza Taro, un altro dei compagni di Bardak.

