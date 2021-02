Dragon Ball Super 69 fa esordire le nuove Sfere del Drago del pianeta Cereal

Goku ha iniziato il suo viaggio grazie alle sfere del drago, quei piccoli oggetti arancioni con una o più stelline rosse al centro che si trovano sulla Terra. Fu una di quelle a fargli incontrare Bulma e dare inizio al viaggio di Dragon Ball che perdura ancora oggi. E anche in Dragon Ball Super questi oggetti sono al centro della trama.

Mentre Goku e i suoi compagni si stanno godendo il periodo di pace allenandosi, altrove le cose sono molto più eccitanti. Mentre gli Heeter stanno cercando informazioni su Zuno, si imbattono nelle informazioni sulle sfere del drago estratte da OG-73. Ma in Dragon Ball Super 69 facciamo la conoscenza anche di nuove sfere del drago, quelle del pianeta Cereal e che erano sconosciute finora.

Granolah ne possiede una e si vede già che è molto più piccola rispetto a quelle viste finora in Dragon Ball e Dragon Ball Super. Più piccole delle sfere terrestri, questi oggetti creati da un namekkiano stavolta sono solo due e riescono a stare entrambe comodamente nel palmo di una mano. Il drago evocato è come al solito enorme e richiede una formula magica per l'apparizione. Considerato il cliffhanger di Dragon Ball Super 69, non si sa ancora se questo drago sia in grado di esaudire ogni desiderio oppure abbia poteri più limitati rispetto alle altre controparti.

Secondo una teoria di un fan, il drago del pianeta Cereal si chiama Toronbo. Potrà rendere Granolah il guerriero più potente dell'universo di Dragon Ball Super?