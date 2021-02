Dragon Ball Super 69, un'occasione di crescita per Vegeta: affronterà il suo passato?

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super è iniziando in grande stile, spalancando le porte ad una serie di possibili sviluppi davvero intriganti. La razza saiyan sarà infatti un tema molto caldo per i nostri eroi che dovranno a breve fronteggiare una nuova minaccia che cela un odio estremamente profondo.

I primi spoiler del capitolo 69 di Dragon Ball Super si sono concentrati in larga parte sulla caratterizzazione di Granolah, un particolare individuo la cui razza è stata sterminata 40 anni fa a seguito di un'invasione dei saiyan sotto il diretto ordine di Freezer. Il che lega di fatto il Cereleano all'iconico Principe il cui passato sembra tornare nuovamente a galla per via dell'addestramento con Beerus.

Il dio della distruzione rivela a Vegeta che ciò che ha intenzione di imparare da lui è strettamente correlato a ciò che i saiyan hanno fatto sotto gli ordini di Freezer. Il Principe, tuttavia, non ne fa una colpa all'Imperatore del Male, bensì a suo padre che nel perseguire le proprie ambizioni non si è fatto scrupoli ad allearsi con un essere tanto pericoloso. Per certi versi, sembra che Vegeta stia fuggendo dalle proprie responsabilità, dal proprio ruolo di Principe, che potrebbero ricadere su di lui al momento del confronto con Granolah che invece di odio ne cova moltissimo. Questa potrebbe essere una ghiotta occasione per gli autori per donare a Vegeta più spazio e un nuovo sviluppo psicologico per la sua caratterizzazione.

E voi, invece, come pensate si svilupperà il legame tra Granolah e Vegeta? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.