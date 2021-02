Dragon Ball Super 69, perché il passato dei saiyan è così importante? La domanda di Beerus

Archiviata la fase con Molo come antagonista, Toriyama e Toyotaro hanno preparato il debutto di un nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super dove abbiamo già assistito al ritorno di Bardak. Il saiyan che sappiamo essere il padre di Goku non è l'unico però ricomparso recentemente nelle pagine del manga.

Abbiamo infatti rivisto altri membri della specie di Goku e Vegeta, così come i danni che hanno causato. Proprio per le gesta della razza saiyan, Granolah desidera ucciderli anche se pensa che il suo sogno non possa essere realizzato dopo la distruzione del pianeta Vegeta. Dragon Ball Super però prepara a un ulteriore approfondimento della storia degli alieni scimmioni e lancia l'amo con le bozze di Dragon Ball Super 69.

Mentre Vegeta segue il Dio della Distruzione alla ricerca di nuove tecniche da utilizzare, Beerus gli chiede lumi sulla situazione della razza. Vegeta risponde che i saiyan iniziarono a conquistare altri pianeti solo dopo l'alleanza con Freezer, dovuto in particolare ai desideri di potere del padre ormai morto. Beerus non sembra particolarmente soddisfatto della risposta ma fa anche intendere che il passato dei saiyan è strettamente correlato alle tecniche che Vegeta vuole imparare dal Dio della Distruzione.

La saga di Granolah servirà per far fare nuovi passi avanti a Vegeta?