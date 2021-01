Dragon Ball Super 69: quando uscirà e cosa potrebbe accadere? Nuovi rivali per Goku

Dopo Molo, siamo stati proiettati verso una saga che già dai primi capitoli sembra molto atipica per il mondo di Dragon Ball. Abbiamo dapprima fatto la conoscenza di Granolah, un alieno la cui storia è intrecciata a doppio filo con i saiyan e con Freezer. Ma in Dragon Ball Super 68 c'è stato spazio anche per un nuovo gruppo di cattivi.

Questi sono però particolari: quattro personaggi con un potere economico immenso e alla disperata ricerca di informazioni. Pur essendo forti, non sembrano i normali nemici di Dragon Ball Super e tra questi non sembra spiccare nessun cattivo in particolare. Quindi, cosa succederà in Dragon Ball Super 69?

Ci saranno sicuramente dei passi avanti per Goku e Vegeta, attualmente in fase d'allenamento con Whis e Beerus, ma l'arrivo del vero cattivo potrebbe essere ancora lontano. Nonostante la profezia del Pesce Oracolo sulla nascita del guerriero più forte dell'universo, Toyotaro e Toriyama potrebbero prendersi dei capitoli di pausa per approfondire prima Granolah e la famiglia Heeter, in modo da capire bene qual è l'ambientazione di questo nuovo arco narrativo. Le sorprese dietro l'angolo potrebbero infatti essere tante e prima della nascita del cattivo che affronterà Goku potremmo ricevere un approfondimento sui saiyan e sull'universo del manga.

Dragon Ball Super 69 sarà pubblicato su MangaPlus il 19 febbraio alle ore 16:00 in inglese e spagnolo.