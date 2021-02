Dragon Ball Super 69: quando usciranno i primi spoiler del nuovo capitolo?

La Saga del Sopravvissuto Granolah ha già fatto il suo debutto nello scorso numero di Dragon Ball Super presentando il nuovo personaggio, un superstite ceruleano la cui razza è stata praticamente estinta a seguito di un'invasione saiyan sotto il diretto ordine di Freezer. Ad ogni modo, ecco quanto dovremo attendere per il capitolo 69.

Attualmente non abbiamo molte informazioni per intuire quale direzione intraprenderà questo nuovo arco narrativo, tuttavia i presupposti per far di Granolah un potente villain ci sono tutti. Il Pesce Oracolo ha predetto la nascita imminente del guerriero più forte dell'universo che potrebbe ulteriormente spingere Goku e Vegeta verso nuovi livelli di potere.

Ad ogni modo, per saperne di più dovremo attendere il capitolo 69 di Dragon Ball Super, previsto al debutto in Giappone il 20 febbraio. Da noi, invece, arriverà un giorno prima su Manga Plus a partire dalle ore 16 in punto. Come di consueto, tuttavia, a breve usciranno i primi spoiler grazie alle bozze rilasciate da Toyotaro intorno alla seconda settimana del mese, presumibilmente tra questo fine settimana e il prossimo lunedì. Vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi l'uscita dei draft che forniranno una prima anticipazione sugli eventi del nuovo capitolo.

E voi, invece, quali aspettative avete per questa nuova saga? Vi sta convincendo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti in fondo alla pagina.