Dragon Ball Super 69: rivelata l'identità del guerriero più forte dell'universo?

Come anticipato da Toyotaro, l'attuale arco narrativo della serie Dragon Ball Super, ovvero Granolah il Sopravvissuto, avrebbe mostrato il guerriero più potente presente nell'universo, e con la pubblicazione del capitolo 69 il mistero riguardo una tale personalità è stato finalmente svelato, attraverso un interessante e importante colpo di scena.

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super ha mostrato in maniera più dettagliata la vita di Granolah, delle sue relazioni personali, ponendo particolare attenzione al suo passato e alla sua sete di vendetta nei confronti dei Saiyan e dell'Imperatore Freezer, che hanno sterminato i suoi simili. Guidato da questa rabbia devastante, Granolah è disposto anche a sfruttare il desiderio di un nuovo drago delle sfere per raggiungere il suo obiettivo.

Le parole di Toyotaro, rivisitate nella serie attraverso la profezia del Pesce dell'Oracolo, si sono infine rivelate vere, in quanto Granolah esprime il desiderio di divenire il guerriero più forte dell'universo. Nonostante non venga specificato se ora Granolah è in grado di usare tecniche estremamente potenti, o di portare le sue capacità fisiche a limiti ben oltre quelli degli Angeli e degli Dei della Distruzione, ma sicuramente rappresenta la nuova, principale, minaccia per Goku e Vegeta.

Ricordiamo che un fan ha scoperto come si chiama il drago del pianeta Cereal, e vi lasciamo alla preview del capitolo 70 su V-Jump.