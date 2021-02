Dragon Ball Super 69, spoiler e immagini: Vegeta VS Beerus e una sorpresa in vista

Dragon Ball Super è da poco entrato in un arco narrativo completamente inedito imbastito da Akira Toriyama. Il mangaka dell'opera originale si è dato da fare per proporre questa storia che sta entrando sempre più nel vivo. Dopo aver presentato Granolah, abbiamo conosciuto la famiglia Heeter, ma altre novità sembrano esserci all'orizzonte.

Ogni mese, la redazione di V-Jump condivide le bozze di Dragon Ball Super. Abbiamo quindi visto le prime pagine del capitolo 69, con Granolah, Beerus e Vegeta protagonisti. Ora arrivano anche i primi spoiler di Dragon Ball Super 69 con tanto di immagini che sembrano confermare questo trio anche nel resto del capitolo.

Visibile in basso, ci sono diverse scene tratte dal prossimo capitolo dove ci sarà uno scontro tra Beerus e Vegeta, ovviamente una battaglia d'allenamento, mentre Whis e Goku stanno a guardare. Il principe dei saiyan sembra però non cavarsela molto bene e nonostante il Super Saiyan Blue non riesce a tenere testa al Dio della Distruzione. Ma la vera sorpresa si cela alla fine del capitolo, con Granolah che mette le mani su alcune Sfere del Drago. Queste, considerato il drago che viene evocato, sono inedite nel mondo di Dragon Ball Super. Quale sarà il desiderio che esprimerà Granolah a questo drago delle sfere?