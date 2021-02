Dragon Ball Super 69: Vegeta è immune all'hakai? Facciamo chiarezza

Dragon Ball Super sta introducendo così tanti dettagli che sembrano avvicinare sempre di più Vegeta al ruolo di dio della distruzione. Un episodio in particolare, all'interno dell'ultimo capitolo, sembra inoltre aver alimentato tale ipotesi secondo alcuni appassionati. Ma sarà davvero così?

In attesa di conoscere quale sarà l'esito del desiderio di Granolah, ossessionato dall'odio e dalla volontà di vendicarsi di Freezer, colui che impartì l'ordine ai Saiyan di distruggere il Pianeta Cereal 40 anni fa, nel frattempo i lettori sono ancora con il fiato sospeso in merito al futuro di Vegeta che passa tra le mani di Beerus. Il dio, infatti, sta indirettamente allenando il Principe per aiutarlo a diventare più forte insegnandoli alcune delle tecniche di una divinità della distruzione.

Tuttavia, dopo il dialogo tra i due, Beerus decide di mostrare al suo "allievo" le potenzialità di un dio della distruzione e con grande sorpresa gli scaraventa l'hakai direttamente contro. Il Principe, tuttavia, resiste all'attacco e la sua sopravvivenza al micidiale colpo ha lasciato diversi lettori sorpresi. Ad ogni modo, come ha spiegato Whis subito dopo, in realtà l'hakai usato da Beerus di micidiale ha ben poco, a parte un potente effetto distruttivo dettato dall'incredibile controllo del dio che ha soltanto distrutto l'armatura di Vegeta. Nessuna dote innaturale per il Saiyan, talento che invece possiede il dio del settimo universo che è riuscito a controllare con perizia una tecnica che persino Whis ritiene davvero complessa da perfezionare. La domanda è dunque un'altra e sorge spontanea: ma quanto è davvero forte Beerus?

E voi, invece, cosa ne pensate dei poteri di Beerus? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.