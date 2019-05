Dragon Ball Super, il 7° volume è già disponibile in Italia!

Le avventure di Goku nell'incredibile saga del "Torneo del Potere" stanno prendendo una piaga sempre più interessante, giunto ora al 7° volume della saga. Dragon Ball Super si sta rivelando un sequel molto interessante, con degli sviluppi che stanno coinvolgendo personaggi da universi differenti, in un connubio davvero straordinario.

È un po' a sorpresa, ma forse neanche troppa, l'ultimo post pubblicato sulla pagina Facebook dell'editore Star Comics, che conferma la disponibilità nelle fumetterie e librerie del nuovo numero dell'edizione italiana di Dragon Ball Super.

L'ultimo volume made in Italy dell'adattamento cartaceo dell'omonima serie animata, che ben presto sarà protagonista di uno speciale annuncio, è disponibile già da diversi giorni nel nostro Paese, presentato e diffuso in anteprima durante gli eventi del Comicon 2019, dal 24 aprile. Non perdete, dunque, l'occasione per recuperare gli avvenimenti della storia fino ad ora, che stanno per dare il via alla saga del Torneo del Potere, l'arco narrativo ricco di strepitosi colpi di scena!

Vi ricordiamo che avevamo già analizzato insieme a voi il 6° volume del manga di DB Super, che è il momento di recuperare in attesa di leggere questo nuovo e interessante numero. Potete approfittare di colmare l'assenza del volume nelle vostre librerie con questa bellissima illustrazione di Goku e Vegeta in Super Saiyana God.

E voi, avete già comprato l'ultimo tankobon italiano?