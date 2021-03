Dragon Ball Super 70: cosa succede? Il capitolo riassunto in un magnifico video animato

In attesa di eventuali novità sul ritorno della serie animata, il manga di Dragon Ball Super è alle prese con le prime fasi di una nuova saga intitolata "Granolah il Sopravvissuto". Scopriamo cosa ci riserba questo arco narrativo in uno spettacolare video animato incentrato sul capitolo 70.

Dopo aver sconfitto Molo, Goku riprende immediatamente il suo allenamento con Whis per padroneggiare l'Ultra Istinto. Nel frattempo, vedendo il principe in difficoltà, Beerus prende Vegeta sotto la sua ala, promettendo d'insegnargli i segreti dell'Hakai e le tecniche degli Dei della Distruzione.

Mentre i due Saiyan sono concentrati sui loro allenamenti, la notizia del ritorno in vita di Freezer si abbatte come un terremoto nell'universo. Granolah, ultimo sopravvissuto dei Cerealiani, una razza portata all'estinzione dai Saiyan guidati da Freezer, promette vendetta. E nel capitolo 70 di Dragon Ball Super i lettori scoprono fino a che punto il pirata spaziale è disposto a spingersi per ottenere l'agognata rivalsa.

Nella clip condivisa su Twitter dall'utente DBS Chronicles vediamo le pagine del manga prendere vita in un fantastico video animato. Il filmato comincia con Lord Beerus che impartisce a Vegeta una lezione sui fondamentali dell'Hakai. "Quando noi dei utilizziamo l'Hakai, il bersaglio viene completamente cancellato dall'esistenza. Noi trasformiamo un qualcosa nel nulla. E quando l'obiettivo viene distrutto, esso rilascia un'ondata di energia".



Nel frattempo, dopo aver riunito le Sfere del Drago del suo pianeta, Granolah esprime il suo desiderio. "Il più grande guerriero dell'universo. E così desideri diventare l'essere vivente più forte, esclusi gli dei stessi. È possibile farti diventare il più forte, a patto che accetti una certa condizione", dice il drago magico del Pianeta Cereal.

La risposta di Granolah non tarda ad arrivare. "Se mi renderà più forte di tutti... allora più forte qualsiasi cosa!". Il desiderio di questo misterioso personaggio è stato esaudito. Scopriamo la terribile condizione a cui è stato sottoposto Granolah in Dragon Ball Super 70.