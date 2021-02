Dragon Ball Super 70, cosa succederà? La nascita del guerriero più potente dell'universo

L'universo è ancora una volta in pericolo. Con gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, sono emersi nuovi antagonisti per Goku e Vegeta. La famiglia Heeter vuole ottenere il controllo della galassia tramite le informazioni e la potenza militare, Granolah vuole la sua vendetta contro Freezer e i saiyan.

Per riuscire a raggiungere il suo obiettivo, Granolah decide di usare le Sfere del Drago del pianeta Cereal, nonostante gli sia stato fortemente sconsigliato dall'anziano namekkiano con cui vive, Monaito. Il risultato per ora è stata l'evocazione della gigantesca creatura e Granolah che ha espresso il suo desiderio. Cosa succederà in Dragon Ball Super capitolo 70?

Non sappiamo ancora se queste Sfere del Drago abbiano delle particolarità rispetto a quelle che conosciamo. La loro potenza potrebbe infatti essere minore, dato che sono più piccole in dimensioni e sono anche in minor numero. Per questo i desideri di questo nuovo drago di Dragon Ball Super potrebbero avere un'efficacia o portata nettamente minore. Il desiderio di Granolah potrebbe quindi non essere esaudito, ritardando quindi la nascita del guerriero più potente dell'universo. Considerato che la saga è appena agli inizi, Toyotaro e Toriyama potrebbero temporeggiare in modo tale da mettere altra carne al fuoco, facendo sviluppare in altri modi sia Granolah che gli Heeter.

Voi cosa pensate accadrà nel prossimo capitolo del manga? Dragon Ball Super 70 uscirà a marzo su MangaPlus.