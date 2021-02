Dragon Ball Super 70 ha già una data di uscita: rivelata l'anteprima con Goku

Ormai Dragon Ball Super è entrato in meccaniche mensili regolari. Precedentemente alla pubblicazione mensile del capitolo su V-Jump, la redazione anticipa le prime pagine presentando le bozze del mangaka Toyotaro una decina di giorni prima dell'uscita ufficiale. In questo modo, i fan possono caricarsi in attesa della lettura completa.

Infatti pochi giorni fa è stata presentata l'ambientazione di Dragon Ball Super 69, suddivisa tra il pianeta Cereal e il pianeta dove si stanno allenando Vegeta e Goku con Beerus e Whis. A queste rivelazioni ufficiali vanno però aggiunti gli spoiler che ci hanno già rivelato uno scontro tra Vegeta e Beerus.

Poche ore prima dell'uscita ufficiale di V-Jump in Giappone, negli ultimi minuti è trapelata l'anteprima del numero di marzo che rivela la data di uscita di Dragon Ball Super 70, insieme a un'immagine promozionale. Nel tweet in basso possiamo vedere Goku e Granolah protagonisti di quest'immagine con uno sfondo verdino che sfuma nel bianco, mentre sulla destra campeggia una scritta con un alone rosa. La traduzione recita "Il vero potenziale del guerriero più forte del settimo universo...?!" facendo pensare che nel prossimo capitolo vedremo la nascita di questo fantomatico guerriero annunciato precedentemente nel manga.

Inoltre, in basso viene notificata l'uscita di Dragon Ball Super 70 per il 19 marzo 2021 su V-Jump, il che significa che arriverà in Italia grazie a MangaPlus il 18 marzo 2021 alle ore 16:00 in inglese e spagnolo. Quali avventure ci saranno in serbo per Goku?