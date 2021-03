Dragon Ball Super 70: Granolah ha imparato l'Ultra Istinto e l'Hakai?

A conti fatti sta diventando sempre più difficile per Akira Toriyama e Toyotaro introdurre antagonisti che possano contrastare Goku e Vegeta, ormai 2 dei personaggi più forti del settimo universo. Per rendere la vita difficile ai due eroi, gli autori hanno previsto un villain con più assi nella manica nella nuova saga di Dragon Ball Super.

Vegeta si sta allenando con Beerus per apprendere l'Hakai, mentre Goku sta perfezionando l'Ultra Istinto sotto la tutela di Whis. Da qualche altra parte nell'universo, invece, Graolah ha rinunciato a ciò che resta della sua vita per diventare pù forte e uccidere Freezer personalmente. Ad ogni modo, il desiderio sembra aver rispettato le aspettative poiché il Cerelano sembra in grado di utilizzare due tecniche divine: l'Ultra Istinto e l'Hakai.

Beeurs è stato molto chiaro con Vegeta: distruggere la materia eradicandola dall'esistenza libera una grande energia che, se controllata, diventa un'arma straordinariamente potente. Lui stesso ha mostrato al Principe come funziona questo potere e, poco dopo, Granolah fa lo stesso con un masso enormemente più grande. Poco più tardi, il Cerelano evita un attacco di Oil con scioltezza, quasi come se il suo corpo si fosse mosse in automatico.

Ovviamente, non ne abbiamo ancora la certezza dato che lui stesso non è ancora consapevole dei propri poteri, ma i prossimi capitoli potrebbero riservarci non poche sorprese. E voi, invece, siete d'accordo con questa ipotesi? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.