Dragon Ball Super 70 su MangaPlus: Granolah è pronto, ma la vendetta ha un prezzo immenso

Il capitolo 70 di Dragon Ball Super è finalmente disponibile su MangaPlus, e si è rivelato all'altezza delle aspettative. Dopo il cliffhanger del capitolo 69, infatti, il manga ha rivelato qual è il prezzo che Granolah dovrà pagare per ricevere la sua vendetta, e ha gettato le basi per uno dei più grandi scontri di Dragon Ball Super.

Il capitolo inizia esattamente dove si era interrotto il precedente, con Granolah di fronte al Drago di Cereal, pronto a vedere esaudito il proprio desiderio. Il Drago conferma che con il suo potere può rendere Granolah molto più forte sbloccando la sua forza latente, ma se desidera un potere che gli permetta di diventare il più forte dell'Universo, dovrà dare qualcosa in cambio. Granolah accetta, e prima di recarsi dalla famiglia Heeters per scoprire la posizione di Freezer ha un ultimo scambio con il namecciano Monaito, che si pente di non essere riuscito a fermarlo.

Sul pianeta di Beerus, Vegeta continua ad allenarsi per raggiungere il livello degli dei, e riceve lezioni private dallo stesso Dio della distruzione. Intanto Goku e Whis parlano dell'Ultra Istinto, e nel mezzo della discussione il Pesce Oracolo afferma che Goku e Vegeta presto non saranno più i combattenti più forti dell'Universo, visto che sta per ergersi un nuovo guerriero.

Granolah intanto si reca alla base della famiglia Heeters, e intima ai suoi componenti di rivelargli la posizione di Freezer. Il capofamiglia Elec tuttavia non vuole rischiare ripercussioni da parte dell'Imperatore dell'universo, e testa la forza del Cereleano facendolo combattere con gli altri tre componenti, Oil, Macki e Gas. Granolah li sconfigge facilmente, e per guadagnare la fiducia della famiglia gli rivela di aver utilizzato le Sfere del Drago per diventare il guerriero più forte di tutti. A questo punto viene anche rivelato il prezzo che Granolah ha dovuto pagare per ottenere questo potere: un Cereleano in media vive duecento anni, e Granolah, attualmente cinquantenne, ha sacrificato i restanti centocinquanta anni della sua vita per diventare un guerriero leggendario. In totale gli rimangono appena tre anni da vivere, appena sufficienti per sconfiggere Freezer e vendicare la sua razza.

Subito dopo la partenza di Granolah, Elec rivela il suo vero piano ai componenti della famiglia: dare a Granolah delle coordinate sbagliate, facendolo incontrare casualmente con i Saiyan. Gli Heeters hanno ricevuto informazioni su Goku e Vegeta dall'Androide 73, e sapendo che Granolah detesta i Saiyan, Elec spera che un incontro porti alla distruzione di entrambe le parti. L'armata di Freezer in questo modo sarà salva, e gli Heeters potranno controllarla grazie alla loro posizione e al denaro ricevuto dopo la vendita di Cereal ai Sugariani.

Tutto chiaro adesso? Fateci sapere cosa ne pensate del capitolo nella sezione commenti! Noi intanto vi ricordiamo che il capitolo 71 di Dragon Ball Super sarà disponibile dal prossimo 20 aprile, sempre su MangaPlus.