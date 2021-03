Dragon Ball Super 70 e le potenzialità di Vegeta: qual è il limite del nuovo potere?

L'Hakai è una tecnica molto utilizzata dagli Dei della Distruzione e presentata in Dragon Ball Super. La capacità di queste creature divine è di cancellare completamente dall'esistenza la materia, ottenendo una grande onda d'urto nel momento della disgregazione. Una tecnica completamente diversa dall'Ultra Istinto che sta imparando Goku.

Eppure il principe dei Saiyan, seguendo Beerus e il suo allenamento, si sta concentrando sull'imparare l'Hakai. In Dragon Ball Super 70 continua l'addestramento sul pianeta del Dio della Distruzione e mostra proprio Vegeta che cerca di mettere in pratica gli insegnamenti allo scopo di usare questa tecnica unica.

Inizialmente Vegeta è solo in grado di disintegrare la pietra che ha tra le mani con il ki, ottenendo quindi un attacco estremamente semplice. Come spiega Beerus però, la natura dell'Hakai è molto diversa e consente di cancellare dall'esistenza completamente la materia bersagliata. Imparandola, Vegeta percorrerà un sentiero molto diverso da quello di Goku.

Dopo poche vignette, davanti al Pesce Oracolo, Vegeta riesce a distruggere un sassolino con l'Hakai, vantandosi. Alla fine del capitolo, mentre la famiglia Heeter decide di scatenare i saiyan contro Granolah, si vede Vegeta che prova a fare pratica con un sasso molto più grande. Il potere che si sta apprestando a imparare Vegeta fino a che punto potrà essere utilizzato contro gli esseri viventi e che effetto avrà su Granolah?

L'Hakai infatti permette agli Dei della Distruzione di distruggere anche le forme di vita potenti come i Kaioshin in pochi istanti. Sicuramente il controllo da parte di Vegeta di questa tecnica richiederà molto tempo, ma una volta riuscito con successo a padroneggiarla il personaggio diventerà devastante e praticamente senza rivali.

È possibile che Vegeta non riuscirà a imparare a dovere la mossa, o almeno non abbastanza da far terminare in fretta i combattimenti di Dragon Ball Super?