Dragon Ball Super 70: un prezzo da pagare per Granolah?

La prima metà del mese è caratterizzata dall'uscita dei primi spoiler di Dragon Ball Super attraverso i consueti draft che Toyotaro rilascia insieme a Shueisha al pubblico prima di procedere nella seconda fare della realizzazione del nuovo capitolo. Una piccola porzione delle bozze del capitolo 70 sono tuttavia trapelate in anticipo.

In occasione dell'evento a tema Dragon Ball Battle Hour sono trapelate diverse novità, in particolare quella del nuovo sito ufficiale di Dragon Ball che va ad aggiornare il dominio aperto da Shueisha e di cui vi avevamo parlato in una vecchia notizia dedicata. Ad ogni modo, nelle ultime ore sono arrivate ulteriori novità, su tutte una parte di una tavola mostrata dall'editor della rivista V-Jump, Victory Uchida.

L'editore, in particolare, ha mostrato in anteprima una delle bozze del capitolo 70 di DB Super, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Nel frammento in questione vediamo il volto di Granolah, probabilmente rivolto al drago del Pianeta Cereal, recitare la frase "Io... accetterò tutte le condizioni".

A quanto pare, dunque, il drago dalle due sfere sembra possedere alcuni limiti per poter esaudire i desideri a lui richiesti, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per conoscerne di più su queste particolari condizioni. Secondo voi, invece, cosa significano le parole di Granolah? Si tratta realmente di una condizione imposta dal drago Toronbo o si tratta di qualcos'altro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.