Dragon Ball Super 70: il Sopravvissuto Granolah ha ottenuto una nuova forma?

Il capitolo 70 di Dragon Ball Super, ora disponibile su MangaPlus, è stato intenso e ricco di eventi che porteranno sicuramente a degli sviluppi nelle prossime pagine dell'opera firmata Toriyama e Toyotaro, riguardanti in particolar modo il Sopravvissuto Granolah, che grazie al desiderio chiesto al Drago di Cereal, sembra avere un nuovo potere.

Sin dalle prime tavole infatti comprendiamo che Granolah ha ottenuto non solo un'incredibile potenza, capace di fargli distruggere degli immensi macigni con una semplicità degna degli Dei della Distruzione, ma sembra avere un aspetto diverso, con i capelli molto più lunghi, e simile al Super Saiyan 3 di Goku. Ciò potrebbe derivare dal patto stretto con il Drago evocato grazie alle Sfere create dall'anziano Monaito, il quale cerca inutilmente di fermare la sete di vendetta di Granolah.

L'accordo stretto con il Drago per diventare il più forte guerriero dell'universo ha drasticamente ridotto il tempo di vita residuo di Granolah, al quale rimangono solo tre anni, garantendogli però un potere inimmaginabile, che gli permetterebbe di sconfiggere Freezer, colui che ha sterminato la sua razza, i Ceruleani. Non viene specificato il motivo di questa improvvisa crescita di capelli di Granolah, o se ci sia effettivamente un legame con le conseguenze del desiderio, e il cacciatore di taglie decide di liberarsene praticamente subito, poco prima di arrivare dagli Heeters per sapere dove si trova Freezer.

Ricordiamo che è stata mostrata la copertina del volume 15, e vi lasciamo alla preview del capitolo 71.