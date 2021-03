Dragon Ball Super 70: ecco la terribile condizione a cui si è sottoposto Granolah

Dopo la conclusione dell'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica Dragon Ball Super prosegue la sua narrazione mostrando i numerosi allenamenti dei protagonisti e presentandoci il nuovo nemico, Granolah, il quale ha preso una tremenda decisione.

Grazie ai nuovi capitoli del sequel dell'opera di Akira Toriyama abbiamo appreso diverse informazioni sull'antagonista della nuova saga. Il mercenario è originario del pianeta Cereal, un corpo celeste che venne distrutto dai Saiyan sotto ordine di Freezer, e proprio per questo egli ha intenzione di vendicarsi prendendo di mira non solo il mandante dello sterminio ma anche Goku e Vegeta. Per perseguire tale scopo il guerriero ha raccolto le sfere del drago del proprio pianeta ed ha espresso il desiderio di diventare il più forte dell'universo.

Soddisfare la richiesta del cereleano però non è semplice, il drago fa infatti sapere di essere unicamente in grado di risvegliare i suoi poteri assopiti. Successivamente però presenta all'alieno una rischiosa alternativa, l'essere magico gli promette la forza richiesta in cambio di parte della sua stessa vita. In particolare per esaudire il desiderio di Granolah sarebbe necessario ridurre le sue aspettative future di oltre cento anni a tre.

Il mercenario accetta la proposta diventando attualmente il guerriero più forte dell'universo, ma l'amico Monaito lo mette in guardia: è infatti certo che attualmente il cereleano sia imbattibile, tuttavia non è detto che in futuro nessuno riesca a superare la sua potenza. In particolare proprio i protagonisti sono impegnati in numerosi allenamenti tra cui, come abbiamo potuto vedere tra le pagine di Dragon Ball Super 70, vi è anche Vegeta sotto la guida di Beerus.

Infine vi ricordo che proprio l'età di Granolah è legata alla rivelazione, da parte degli autori di Dragon Ball Super, dell'esistenza di un buco di trama.