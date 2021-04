Dragon Ball Super 71: l'aggiunta all'outfit di Goku e Vegeta è un segnale per il futuro?

Conclusa la saga di Molo, Goku e Vegeta hanno ripreso ad allenarsi. I due protagonisti di Dragon Ball Super si sono recati sul pianeta di Beerus per diventare più forti: Goku sta seguendo i dettami dell'angelo Whis; al contempo Vegeta si sta addestrando nell'usare l'Hakai sotto lo sguardo del dio della distruzione Beerus.

Due sentieri completamente diversi che potrebbero aumentare le differenze nello stile di combattimento tra Goku e Vegeta, con entrambi che acquisirebbero una capacità molto particolare. Ed è anche da tempo che si vocifera un ruolo dei due rispettivamente come angelo e dio della distruzione. Il capitolo 71 di Dragon Ball Super sembra aver creato altro materiale per una spinta in questa direzione.

Dopo essere stati contattati, Goku e Vegeta decidono di tornare sulla Terra per vedere che missione c'è in serbo per loro. Prima della partenza, Beerus decide di dare un orecchino a Vegeta, da indossare sull'orecchio sinistro come ce l'ha lui. Questo è un simbolo che certifica che il principe dei saiyan sa utilizzare l'Hakai come pochi altri sanno fare. Allo stesso tempo, Whis decide di disegnare sulla tuta arancione di Goku il simbolo degli angeli, quasi a volerlo certificare come suo successore.

I due saiyan sono stati quindi approvati da due delle entità più elevate del mondo di Dragon Ball Super. Arriverà il giorno in cui prenderanno il loro posto?