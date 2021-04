Dragon Ball Super 71: un antagonista minore più forte di Freezer? Ecco chi è

Freezer è sicuramente uno degli antagonisti più apprezzati dai fan, nonché uno dei più potenti dell'opera di Akira Toriyama, e in Dragon Ball Super ha ricoperto un ruolo atipico per il suo personaggio, partecipando al Torneo del Potere per salvare l'Universo 7. L'ultimo capitolo sembra però aver anticipato per lui uno scontro molto interessante.

Dopo i primi aggiornamenti sugli intensi allenamenti di Goku e Vegeta, l'attenzione si è infatti spostata sui piani e le strategie che gli Heeter stanno elaborando, e durante una conversazione è emerso un dettaglio che ha colpito diversi lettori. Elec infatti, capo del gruppo di criminali, afferma tranquillamente che Gas, desideroso di entrare in azione, è l'unico tra loro ad avere un potenziale ancora inespresso e il solo capace di superare i poteri di Lord Freezer.

"Il tuo momento deve ancora venire. Ascolta, sei l'unico membro di questa famiglia a poter sorpassare Freezer." sono queste le parole usate da Elec, che già in passato aveva descritto Gas come il più forte del gruppo. Nonostante Goku e Vegeta siano ormai in viaggio verso il pianeta Cereal per affrontare direttamente Granolah, il sopravvissuto è alla ricerca dello stesso Freezer, cosa che potrebbe effettivamente riportare l'antagonista nella serie, e porre le basi per lo scontro anticipato da Elec, durante il quale verrebbero finalmente mostrate le capacità di Gas.

Ricordiamo che il capitolo 71 ha anche rivelato il punto debole di Goku, e vi lasciamo ai dubbi emersi di recente riguardo le Sfere del Drago terrestri.