Dragon Ball Super 71: i frutti dell'allenamento di Goku e Vegeta, Granolah è pronto?

In attesa che Dragon Ball Super Capitolo 71 arrivi il 20 aprile su MangaPlus, scopriamo come procede l'intenso allenamento a cui si sono sottoposti Goku e Vegeta. Dall'altra parte dell'universo, un diabolico piano sta per entrare nel vivo.

Nel corso di queste prime fasi della Saga di Granolah il Sopravvissuto, Goku si è allenato in compagnia dell'angelo Whis per poter padroneggiare e comprendere i più remoti segreti dell'Ultra Istinto. Nel frattempo, il Principe dei Saiyan ha percorso la strada inversa, seguire Lord Beerus per apprendere l'Hakai e le tecniche degli Dei della Distruzione.

Negli spoiler del capitolo 71 di Dragon Ball Super, che potete vedere in calce all'articolo, i due Saiyan sembrano essere riusciti nei loro obiettivi. Goku finalmente evita senza alcuna sorta di problema il bastone lanciato da Whis, mentre Vegeta, sfruttando l'energia distruttiva dell'Hakai, riesce a creare un enorme solco in una montagna. Queste nuove abilità si riveleranno immediatamente fondamentali.

Dall'altra parte dell'Universo, infatti, Granolah, che nel mentre aveva espresso il desiderio di diventare il guerriero più potente alle Sfere del Drago del suo pianeta, con fermezza intende difendere Cereal e vendicare la sua razza, estirpata dai Saiyan. Goku e Vegeta sono avvisati.

Ecco come apparirebbe l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super se Toriyama non avesse mai cambiato stile.