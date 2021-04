Dragon Ball Super 71: Goku torna finalmente al lavoro, ecco cosa dovrà fare

Con gli allenamenti non si può comprare il cibo, e Chichi lo sa bene. Per questo da diversi anni cerca sempre di spingere Goku a trovare un lavoro, dato che i soldi del torneo Tenkaichi e le eredità man mano scarseggiano sempre di più. Il protagonista di Dragon Ball Super è stato quindi costretto ad accettare un nuovo lavoro nel capitolo 71.

Stavolta però il lavoro non consiste nel fare l'autista o nell'arare qualche campo per la coltivazione. Anzi, Goku - così come Vegeta, anche lui coinvolto nella situazione - sarà alle prese con una strategia degli Heeter. Nel capitolo 71 di Dragon Ball Super, Maki è giunta sulla Terra e ha convinto Chichi a chiedere a Goku di lavorare per loro in cambio di un pagamento, e la donna non poteva di certo lasciarsi sfuggire l'occasione visto che le risorse stavano iniziando a scarseggiare.

Dopo aver ottenuto il simbolo degli angeli da Whis, Goku ha lasciato il pianeta di Beerus ed è tornato alla Capsule Corporation dove ha accettato il lavoro: occuparsi di Granolah e renderlo inoffensivo. I due saiyan vengono poi ospitati sulla nave spaziale degli Heeter dove potranno vivere ed allenarsi per tutto il tempo del viaggio fino al pianeta Cereal.

Il lavoro è sicuramente nelle corde di Goku, dato che ha a che fare col combattimento, ma il rischio di finire o nelle trame degli Heeter o di perire per mano di Granolah è molto alto.