Dragon Ball Super 71: Goku e Vegeta vittime di un piano ben architettato?

Il capitolo 71 di Dragon Ball Super ha segnato un importante avanzamento nell'arco narrativo dedicato al sopravvissuto Granolah, oltre a mostrare gli ottimi risultati raggiunti da Goku e Vegeta grazie agli insegnamenti di Whis e Beerus e ai loro intensi allenamenti, prima che i due protagonisti venissero però coinvolti nel piano degli Heeters.

Arrivati sulla Terra proprio in cerca dei Saiyan, Oil e Macki si fingono membri di una tribù attaccata da un potente invasore, e convincono Bulma e Chichi a contattare i rispettivi mariti per aiutarli. Goku e Vegeta, sicuri di essere migliorati e pronti ad affrontare il guerriero più forte dell'universo, accettano i doni fatti dai loro maestri e fanno il loro ritorno sulla Terra, per poi partire subito dopo a bordo di una lussuosa nave spaziale diretta al pianeta Cereal.

Nonostante qualche dubbio mostrato inizialmente dal Principe dei Saiyan, riguardo le condizioni della navicella mandata da una tribù il cui pianeta dovrebbe essere devastato, i due protagonisti sembrano non sospettare minimamente di essere delle semplici pedine all'interno del piano ben orchestrato da Elec.

Per fermare l'ascesa di Granolah come guerriero più forte dell'universo gli Heeters hanno infatti architettato un modo per sconfiggerlo, sfruttando il suo odio nei confronti dei Saiyan, sterminatori della sua razza, e facendo affidamento sui combattenti che sono riusciti a distruggere il potente stregone Molo.

