Dragon Ball Super 71: gli Heeter fanno la loro mossa, Goku e Vegeta sempre più forti

Il capitolo 71 di Dragon Ball Super ha portato nuovi e importanti cambiamenti negli sviluppi dell'arco narrativo dedicato al sopravvissuto Granolah, diventato il guerriero più forte dell'universo grazie al drago delle sfere presente sul pianeta Cereal. Gli Heeter hanno infatti dato inizio al loro piano, mentre Goku e Vegeta continuano ad allenarsi.

Sin dalle prime pagine del capitolo Goku apprende da Whis la possibilità di poter usare l'Ultra Istinto senza trasformarsi, raggiungendo un perfetto equilibrio tra mente e cuore che gli permetterebbe di agire in combattimento in maniera del tutto naturale, affidandosi solo ai suoi sensi. Nel mentre Vegeta sta affinando la sua padronanza dell'Hakai, tecnica distintiva degli dei della distruzione, seguendo gli insegnamenti di Beerus.

I due Saiyan migliorano di giorno in giorno, e dopo un salto temporale di alcune settimane, durante il quale gli Heeter mettono in atto la loro strategia, ci vengono mostrati i sorprendenti risultati raggiunti dai protagonisti. Goku è ora capace di evitare gli attacchi di Whis ad occhi chiusi e muovendosi rapidamente, mentre Vegeta riesce a distruggere giganteschi tronchi con l'Hakai. I progressi dei due vengono però interrotti da Chichi e Bulma, che gli chiedono di tornare sulla Terra. Ad attenderli trovano Macki e Oil, i quali fingendosi alieni appartenenti ad una tribù minacciata dal combattente più forte dell'universo, li convincono a seguirli per affrontarlo.

Fortunatamente per raggiungere il pianeta Cereal ci vorranno 18 giorni di viaggio, durante i quali i Saiyan potranno continuare gli allenamenti. Dalle premesse della saga, fatte anche dallo stesso Toyotaro, il combattimento tra Goku, Vegeta e Granolah si preannuncia particolarmente intenso, e potenzialmente uno dei più violenti e sanguinosi, considerando soprattutto il fatto che sono stati gli stessi Saiyan a sterminare i Ceruleani.