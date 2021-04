Dragon Ball Super 71: l'importante e significativo dono di Beerus a Vegeta

Gli eventi raccontati nel capitolo 71 di Dragon Ball Super hanno segnato un rapido e progressivo avanzamento verso quello che sarà probabilmente lo scontro più difficile per Goku e Vegeta, in viaggio verso il pianeta Cereal. Prima di lasciare Whis e Beerus però, i due protagonisti hanno ricevuto dei doni simbolici dai loro maestri.

Come emerso qualche giorno fa, le aggiunte fatte all'outfit dei Saiyan potrebbero essere un'anticipazione del loro futuro e destino, ma c'è un dettaglio molto particolare che è emerso in un particolare dialogo tra il dio della distruzione Beerus e il Principe dei Saiyan. I risultati ottenuti da Goku e Vegeta nelle settimane trascorse ad allenarsi sembrano impressionanti, e per quanto non è ancora chiaro quali siano i loro nuovi limiti raggiunti, la nuova padronanza dell'Ultra Istinto e dell'Hakai potrebbero segnare un importante vantaggio contro Granolah.

Poco prima di tornare sulla Terra, Beerus ha donato a Vegeta uno dei suoi orecchini, riconoscendolo come suo allievo, e specificando il significato dell'oggetto, considerato finora come una semplice caratteristica di design. "Prendi questo. Mettitelo sull'orecchio. È un simbolo di coloro che sanno usare l'Hakai." con queste parole Beerus non ha solamente reso più plausibile l'ipotesi che un giorno Vegeta possa diventare un Dio della Distruzione, ma ha anche rivelato un importante dettaglio riguardante tutte queste divinità.

