Dragon Ball Super 71, leakata un'immagine: la sorprendente strategia degli Heeter

La saga di Molo ha lasciato i suoi strascichi nel mondo di Dragon Ball Super. Ciò che è rimasto dell'androide OG-73 ha riservato diverse sorprese agli Heeter, coloro che sono riusciti a metterci sopra le mani grazie all'intervento di Granolah. E mentre il cereleano pianificava la sua vendetta, la facoltosa famiglia ha ottenuto varie informazioni.

Per gli Heeter, una famiglia che basa il suo potere su denaro e informazioni, OG-73 è stata una manna dal cielo. Abbiamo già visto come la famiglia sia riuscita a scoprire delle Sfere del Drago dei vari pianeti, venendo poi a sapere anche dell'esistenza dei saiyan, gli esseri che si pensavano essere morti dopo l'esplosione del pianeta Vegeta.

Dopo i primi spoiler di Dragon Ball Super 71, trapela una pagina che mostra cosa hanno deciso di fare gli Heeter per tenere calmo Granolah e non rovinare i loro affari con Freezer. Gas, Maki e Oil sono arrivati sulla Terra con la loro astronave e si presentano niente di meno che a casa di Chichi, che apre loro la porta e discute.

Il capitolo 71, intitolato proprio "Il piano degli Heeter", fa capire che il gruppetto non si farà scrupoli nel mettere in difficoltà anche i familiari di Goku e Vegeta. In basso potete trovare la tavola spoiler in questione, mentre alle 17 sarà disponibile il capitolo 71 di Dragon Ball Super che si aprirà con la pagina tra Goku e Whis.