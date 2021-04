Dragon Ball Super 71 su MangaPlus: Goku e Vegeta crescono, è tempo del confronto finale

Il capitolo 71 di Dragon Ball Super è finalmente disponibile, e ha mostrato i frutti dell'allenamento di Goku e Vegeta e il temibile piano degli Heeters, anticipando uno dei più grandi scontri visti finora.

Il capitolo 70 di Dragon Ball Super si era concluso con l'accordo tra Granolah e la famiglia Heeters, con il primo intenzionato a trovare Freezer per vendicare la sua razza, e i secondi interessati a sfruttare la nuova forza del cereleano per eliminare i saiyan e ottenere il controllo dell'armata dell'imperatore dell'universo. Gli Heeters sanno che Granolah disprezza i saiyan, artefici del massacro ordinato da Freezer, e sperano che facendoli incontrare casualmente possa verificarsi uno scontro.

Il capitolo 71 inizia con una discussione tra Whis e Goku. Whis spiega al saiyan che la ragione per cui il gap tra i due rimane tanto grande è dovuto al modo in cui egli utilizza l'Ultra Istinto. Goku infatti riesce a raggiungere il potere degli dei solo con una trasformazione, a Whis spiega che quando il suo cuore è in pace, il suo corpo dovrebbe essere in grado di muoversi da solo indipendentemente dalla forma utilizzata. La trasformazione infatti richiede un enorme dispendio di energia, e secondo Whis dovrebbe essere utilizzata solo come asso nella manica per chiudere una battaglia in fretta.

Su Cereal, Granolah continua a riposare nella sua navicella, in attesa di informazioni. Il guerriero desidera combattere Freezer ma a causa dello scambio effettuato con il Drago non ha il tempo di effettuare le ricerche da solo, visto che gli rimangono appena tre anni di vita. Elec, il capofamiglia degli Heeters, chiede a Oil e Macki di andare da Zuno per scoprire la posizione esatta dei saiyan, e rimane su Cereal con Gas, che gli confessa che gli sarebbe piaciuto scontrarsi con Granolah. Elec dice al fratello di conoscere bene la sua forza, ma affrontare Granolah sarebbe stato un rischio inutile, soprattutto quando è possibile sfruttare la sua fretta a proprio vantaggio.

Poche settimane dopo, Macki e Oil arrivano sul pianeta di Zuno, che dopo aver ricevuto un bacio dalla ragazza decide di rispondere a ben dieci domande. Sul pianeta di Beerus intanto, Goku e Vegeta mostrano incredibili miglioramenti, con il primo in grado di evitare i colpi a distanza di Whis in forma base e con gli occhi chiusi, e il secondo che pare aver raggiunto un nuovo livello di forza e controllo. I due saiyan a questo punto sembrano possedere una forza pari a quella degli Dei della distruzione, con il primo incentrato sul controllo e difesa e il secondo sulla potenza offensiva.

Prima della conclusione, vediamo Macki e Oil arrivare sul pianeta Terra, e accordarsi con Bulma e Chi-Chi per richiamare Goku e Vegeta dal loro allenamento. I fratelli Heeters fingono di voler assoldare i saiyan per eliminare un terrificante villain, e si offrono di pagare tutti i debiti di entrambi. I due saiyan accettano, ma prima di partire ricevono un dono dai propri mentori: Goku riceve il marchio degli Angeli da Whis, mentre Vegeta riceva l'orecchino degli Dei della distruzione da Beerus. I due saiyan partono con i fratelli Heeters, che intanto contattano Granolah per avvisarlo dell'arrivo di due pericolosi sicari di Freezer. La scontro tanto atteso sta per iniziare.

