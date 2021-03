Dragon Ball Super 71, la preview del prossimo capitolo: un destino comune

Senza nemmeno dare il tempo al capitolo 70 di uscire su Manga Plus, in rete le attenzioni hanno già iniziato a volgersi al numero di aprile di Dragon Ball Super. Dalle pagine di V-Jump, infatti, è trapelata la pagina con le anticipazioni per il prossimo capitolo che anticipa una battaglia futura.

Da poche ore sono disponibili gli spoiler del capitolo 70 di Dragon Ball Super che ci forniscono un assaggio del potere di Granolah. Come confermato anche dall'editor della rivista V-Jump, il Cereleano ha rinunciato a gran parte della sua vita restante per diventare il guerriero più forte dell'universo e poter finalmente sconfiggere Freezer, l'essere che diversi anni prima diede l'ordine ai saiyan di sterminare gli abitanti del suo Pianeta.

Un leak del magazine ha riportato la preview del capitolo 71, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che reca due brevi didascalie sul futuro dell'arco narrativo. La prima, a sinistra, recita quanto segue: "L'Ultra Istinto e il potere più forte dell'universo. Due differenti guerrieri finalmente si scontreranno!"



La descrizione più in piccolo, invece, aggiunge: "Granolah, colui che odia i Saiyan e Freezer che diede l'ordine di distruggere la sua terra natale, e Goku che invece si sta allenando per diventare ancora più forte; il loro incontro voluto dal destino sta per avverarsi?"

A quanto pare, dunque, probabilmente sarà Goku il primo a scontrarsi con Granolah, e chissà se il suo legame con Bardak sarà al centro di questo destino comune. E voi, invece, cosa vi aspettate dal loro confronto? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.