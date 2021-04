Dragon Ball Super 71: primi spoiler ufficiali! I segreti dell'Ultra Istinto?

Il capitolo 70 di Dragon Ball Super si è concluso con un cliffhanger, dopo aver gettato luce sull'accordo stretto da Granolah con il Drago di Cereal e la famiglia Heeters. Oggi, in attesa del 20 aprile, vi riassumiamo i primi spoiler dell'attesissimo capitolo 71, che a quanto pare metterà in scena un'importante rivelazione.

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo conosciuto Granolah, un alieno che ha vissuto la grande epoca dei saiyan e che ha assistito alla distruzione del proprio pianeta per mano degli Oozaru. Scoperto del ritorno di Freezer, ha deciso di usare le Sfere del Drago e grazie a queste Granolah è diventato il guerriero più forte dell'universo.

In cima alla news potete dare un'occhiata alla prima anticipazione, che presumibilmente detta quella che sarà la linea narrativa del prossimo capitolo. Whis infatti pone una domanda molto importante a Goku, e sembra pronto a rivelargli il vero segreto dell'Ultra Istinto. Per il momento il saiyan non sembra in grado di rivaleggiare con Whis nonostante abbia ottenuto il potere degli Dei, e il capitolo 71 potrebbe svelarci la ragione di questo gap di forza.

Dragon Ball Super 71 arriverà martedì 20 aprile alle ore 17:00, sempre su MangaPlus. Per i prossimi spoiler invece bisognerà pazientare solo qualche giorno, visto che la data d'uscita è fissata per mercoledì 14 aprile. Per altre anticipazioni simili, ricordatevi di iscrivervi al canale Youtube di Everyeye Plus.