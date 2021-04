Dragon Ball Super 71, primi spoiler ufficiali: l'importante domanda di Whis a Goku

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super abbiamo conosciuto Granolah, un alieno che ha vissuto la grande epoca dei saiyan e che ha assistito alla distruzione del proprio pianeta per mano degli Oozaru. Scoperto del ritorno di Freezer, ha deciso di usare le Sfere del Drago e grazie a queste Granolah è diventato il guerriero più forte dell'universo.

Intanto Goku e Vegeta si stanno allenando rispettivamente con Whis e Beerus, in modo da migliorarsi e padroneggiare nuove tecniche. Mentre Vegeta sta cercando di imparare l'Hakai, la tecnica in possesso degli dei della distruzione, il protagonista di Dragon Ball Super sta cercando di migliorare l'utilizzo dell'Ultra Istinto.

I primi spoiler del capitolo 71 di Dragon Ball Super sembrano indirizzare verso un approfondimento dell'Ultra Istinto. Nella bozza ufficiale condivisa dalla rivista V-Jump, si intravede una vignetta con l'angelo e Goku insieme. Whis fa una domanda molto precisa al saiyan: "Sai qual è la più grande differenza tra noi angeli e te, Goku?"

Al momento, V-Jump non ha condiviso le classiche bozze delle pagine iniziali come fa di consueto, lasciando ancora tanti punti interrogativi aperti su ciò che accadrà in Dragon Ball Super capitolo 71. I prossimi spoiler ufficiali della redazione arriveranno il 14 aprile 2021.