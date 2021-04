Dragon Ball Super 71: ecco la prima tavola del nuovo capitolo

Il capitolo 71 di Dragon Ball Super è pronto al suo debutto e circa 24 ore separano i lettori dall'uscita ufficiale del nuovo numero su Manga Plus. Nel frattempo, in rete è trapelata in via ufficiale la tavola d'apertura del capitolo. Quali saranno i frutti dell'allenamento di Goku e Vegeta? e quale sarà in tutto ciò il ruolo di Granolah?

I primi spoiler del nuovo capitolo di Dragon Ball Super hanno anticipato alcuni degli eventi della nuova uscita del manga, in particolare alcune delle sfumature dell'Ultra Istinto. Attraverso un dialogo con Whis, infatti, Goku apprende che la più grande differenza tra lui e gli Angeli consiste nella capacità di questi ultimi di poter sfruttare in via nativa l'Ultra Istinto senza ricorrere ad alcuna trasformazione. Pertanto, se il protagonista riuscisse a utilizzare la tecnica divina senza doversi necessariamente trasformare allora potrebbe diventare più forte e consumare soprattutto molta meno energia, uno dei più grandi limiti dell'abilità in questione.

E la prima tavola del capitolo 71, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, si apre proprio con la domanda di Whis a Goku. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il nuovo numero uscirà con esattezza domani alle 17 su Manga Plus e vedrà inoltre il coinvolgimento del gruppo di Elec dal momento che l'intero capitolo è intitolato "Il Piano di Heeter".

E voi, invece, che aspettative avete per l'uscita di questo mese? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.