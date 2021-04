Dragon Ball Super 71 spiega l'obiettivo di Goku: la vera essenza dell'Ultra Istinto

Come accade in ogni arco narrativo, Goku deve sempre allenarsi e trovare un modo per migliorare le proprie capacità. Nuove tecniche e nuove trasformazioni sono necessarie per portare avanti la trama e per questo i primi spoiler di Dragon Ball Super 71 hanno gettato luce sul futuro dell'Ultra Istinto e sulle sue evoluzioni.

Già da diversi mesi, Toyotaro e Toriyama avevano lasciato intendere che ci sarebbero stati nuovi stadi dell'Ultra Istinto, o comunque dei modi diversi per sfruttare la tecnica. Le bozze ufficiali di Dragon Ball Super 71 diffuse nei giorni scorsi da V-Jump si sono soffermate proprio su questo aspetto, mettendo Goku di fronte a una nuova realtà.

Whis spiega infatti che gli Angeli sono sempre in stato di Ultra Istinto, pur non essendo trasformati. Se il corpo di Goku iniziasse ad abituarsi a questa tecnica naturalmente e senza la forzatura di una trasformazione, allora il saiyan incrementerebbe di molto il proprio livello di potenza già nella forma base e riuscirebbe anche a risparmiare energie in vista dei momenti più duri.

Goku inizia quindi ad allenarsi sotto l'occhio attento di Whis per riuscire a sfruttare questa capacità ma senza trasformarsi nella versione con i capelli argentati che abbiamo visto in azione durante la saga del Torneo del Potere e del Prigioniero della Pattuglia Galattica.