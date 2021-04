Dragon Ball Super 71 spoiler: il segreto dell'Ultra Istinto e una minaccia che si avvicina

Sta per tornare Dragon Ball Super su V-Jump e MangaPlus. Le avventure di Goku e Vegeta riprenderanno col capitolo 71 in programma per questo mese e i due saiyan si ritroveranno ad affrontare una nuova minaccia. Recentemente infatti Granolah ha espresso il suo desiderio alle Sfere del Drago del pianeta Cereal, diventando il più forte dell'universo.

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione ufficiale, ma la redazione di V-Jump aveva già mostrato un piccolo spoiler su Dragon Ball Super 71. Nella vignetta diffusa, vedevamo di fronte Goku e Whis, con l'angelo che faceva una domanda importante al saiyan. I nuovi spoiler di Dragon Ball Super 71 che consistono in ben otto pagine rivelano che quella era la prima vignetta del nuovo capitolo.

Dragon Ball Super 71 si intitolerà "Il piano degli Heeter" e fa quindi presagire un grosso coinvolgimento per la famiglia che abbiamo conosciuto da pochi mesi. Tuttavia nelle otto pagine di bozze disegnate da Toyotaro lo spazio è dedicato esclusivamente all'allenamento di Goku. Dopo quella fatidica domanda, Goku risponde che la differenza più grande tra lui e gli angeli è l'aureola, al che Whis colpisce Goku col suo bastone.

La risposta è che gli angeli sono sempre nello stato di Ultra Istinto e che Goku dovrebbe riuscire a fare altrettanto senza trasformarsi. Il saiyan infatti consuma tantissime energie durante la trasformazione e se riuscisse a far abituare il suo corpo all'istinto anche in forma normale allora riuscirebbe a risparmiarsi per le fasi più dure degli scontri.

Whis convoca anche Vegeta, affermando che l'avversario che i due devono sconfiggere sono i loro stessi del giorno prima. Mentre il principe dei saiyan non capisce appieno la frase di Whis, Goku comprende subito. Vegeta si chiede come mai l'angelo abbia detto una cosa simile proprio in quel momento, considerato che si stanno allenando da giorni per migliorarsi.

Il maestro angelico di Goku ha risposto che recentemente ha percepito una sorta di disturbo nell'universo e non sa ancora se questo sarà una minaccia oppure no. Con questa frase di Whis si chiudono gli spoiler di Dragon Ball Super 71. Ricordiamo che il capitolo ufficiale sarà pubblicato il 20 aprile 2021 alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese.