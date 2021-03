Dragon Ball Super 71, teorie e data di uscita: il momento della verità per Granolah?

L'arco narrativo di Dragon Ball Super dedicato a Granolah sembra essere entrato già nel vivo. Abbiamo scoperto le origini del cereleano e la presenza della famiglia Heeter, tutto questo mentre Goku e Vegeta si stanno allenando rispettivamente con Whis e Beerus. Granolah ha espresso il suo desiderio, ma si è visto imposto un grande prezzo.

La potenza ottenuta da Granolah gli permetterà però di rivaleggiare con gli attuali guerrieri più forti dell'universo, vale a dire i due protagonisti di Dragon Ball Super. Il cereleano però non sa che gli Heeter stanno tramando contro di lui e useranno i saiyan per toglierlo di mezzo. È per questo che l'anteprima di Dragon Ball Super 71 sembra già auspicare a un incontro tra il terzetto.

Come si svolgerà Dragon Ball Super 71? Granolah verrà richiamato dagli Heeter che gli riveleranno che i saiyan sono ancora vivi. Sfruttando le informazioni ottenute da OG-73, Granolah si dirigerà con molta probabilità sulla Terra dove incontrerà i guerrieri Z, in attesa del ritorno di Goku e Vegeta. Nel frattempo, la famiglia Heeter potrebbe anche mettersi al sicuro e consolidare i propri affari.

È possibile che Granolah affronterà dapprima guerrieri come Gohan e Piccolo, mostrando la potenza ottenuta dopo il desiderio espresso al drago del pianeta Cereal. Dragon Ball Super 71 sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo il 20 aprile alle ore 17:00.