Dragon Ball Super 72: esiste una tecnica ancora più veloce del teletrasporto?

Tornato sulla Terra dopo essersi preso del tempo per allenarsi a seguito dello scontro con Freezer, Goku svelò di aver migliorato il Super Saiyan e di aver persino imparato delle tecniche straordinarie, su tutte il teletrasporto. Tuttavia, gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super sembrano aver presentato un'abilità persino più veloce.

Da qualche tempo a questa parte abbiamo scoperto il primo dei tanti recenti miglioramenti di Vegeta, ovvero il teletrasporto appreso sul Pianeta Yardrat. La "trasmissione istantanea", dunque, non è più solo un'abilità esclusiva di Goku, ma anche del Principe che ha tuttavia deciso deliberatamente di non servirsene più dopo la Saga di Molo. Eppure, i nostri eroe potrebbero dover decidere a breve di sfruttare il teletrasporto più del necessario dal momento che Granolah sembra essere diventato potentissimo. Durante una scena del capitolo 72 di Dragon Ball Super, infatti, Vegeta dice a Goku: "Stai dicendo che è così veloce che non riusciamo a stare al passo?"

Successivamente, dopo essersi mostrato in viso, Granolah spiega ai suoi due avversari di essere talmente veloce da non aver nemmeno dato un nome a questa abilità. Una velocità tale che persino Goku non ha potuto fare a meno di constatare quanto sia persino superiore a quella del teletrasporto, la tecnica finora più rapida mai immaginata da Akira Toriyama. Come se ciò non bastasse, il Cereleano aggiunge che quella velocità è solo una minuscola porzione dei poteri che lo hanno reso l'individuo più forte dell'universo, sintomo di quanto il personaggio nasconda ancora tanti assi nella manica.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua velocità? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.