Dragon Ball Super 72: Goku sta nascondendo una nuova trasformazione?

Il capitolo 72 di Dragon Ball Super, come era stato già anticipato nei giorni scorsi tramite leak, e bozze delle prime pagine, si apre con l'arrivo dei due Saiyan protagonisti sul pianeta Cereal, dopo ben diciotto giorni di viaggio, passati ad allenarsi sulla lussuosa navicella usata da Macki e Oil, due membri del pericoloso gruppo degli Heeters.

Quasi subito dopo essere atterrati sulla superficie di Cereal, Goku e Vegeta vengono attaccati da onde di energia estremamente precise e difficili da evitare. Alcuni istanti dopo Granolah si palesa di fronte ai due protagonisti, i quali però decidono di affrontare singolarmente colui che si fa chiamare il guerriero più potente dell'universo.

Goku riesce a comprendere istantaneamente il livello di minaccia rappresentato dal Sopravvissuto, per questo decide di scatenare il Super Saiyan God. Tuttavia, sia grazie al dispositivo ad alta tecnologia sia probabilmente grazie alla sua percezione molto sviluppata, Granolah comprende che il Saiyan sta nascondendo la sua vera potenza, per poi ricevere una conferma, poco prima che Goku si trasformi in Super Saiyan Blue.

Le parole usate da Granolah potrebbero essere tuttavia riferite alla prossima trasformazione di Goku, dopotutto lui e Vegeta hanno trascorso mesi ad allenarsi con Whis e Beerus, continuando sulla navicella che li ha portati su Cereal. In effetti Goku è anche riuscito ad usare l'Ultra Istinto mentre era trasformato in Super Saiyan Blue, che sembra rendere più precisa e accurata la tecnica divina. Che la sfida lanciata da Granolah sia solo un modo per anticipare il prossimo livello del protagonista? A voi la parola, fateci sapere cosa ne pensate riguardo una nuova trasformazione di Goku nella sezione commenti.

Ricordiamo che Vegeta ha raggiunto l'Ultra Istinto perfetto in un'illustrazione, e vi lasciamo ai dettagli riguardo l'abbinamento di Super Saiyan e Ultra Istinto.