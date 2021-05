Dragon Ball Super 72: Goku e Vegeta hanno un asso nella manica, di cosa si tratta?

Dopo un periodo di preparazione e una lunga attesa da parte della community, il nuovo capitolo di Dragon Ball Super ha finalmente portato Goku e Vegeta a scontrarsi con Granolah, che in precedenza aveva desiderato di diventare il guerriero più forte dell'universo. I due Saiyan, però, hanno un'arma segreta a loro disposizione.

Sebbene Goku e Vegeta si siano sottoposti a un duro addestramento, l'uno migliorando l'Ultra Istinto e l'altro padroneggiando l'Hakai, pare che essi siano ancora poco sicuri delle loro nuove abilità. Infatti, attirati con l'inganno sul pianeta Cereal, i due Saiyan hanno portato con loro un'arma segreta in grado di concedergli una seconda opportunità.

Il capitolo 72 di Dragon Ball Super dà finalmente il via alle danze. Il primo a lanciarsi in combattimento è Goku, che però sottovaluta l'avversario e viene colpito in un punto vitale. A quanto pare, Granolah possiede una potenza e una precisione senza pari; è divenuto realmente il guerriero più potente dell'Universo?

Senza l'intervento di Vegeta, che aveva portato con sé due Fagioli Senzu, molto probabilmente, peccando di sicurezza, Goku sarebbe stato sconfitto in un batter d'occhio. Rimproverato dal rivale per aver riposto troppa fiducia nell'abilità degli angeli, Goku ha una seconda possibilità, che sfrutta abbinando l'Ultra Istinto al Super Saiyan God Blue.



Kakarot e Vegeta hanno a disposizione un ultimo Senzu, dovranno ricorrere nuovamente a questo potere curativo oppure riusciranno a sconfiggere Granolah?