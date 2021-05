Dragon Ball Super 72: il limite di Goku e del nuovo Ultra Istinto

Granolah è diventato il guerriero più forte dell'universo e ha messo in mostra le abilità ottenute dopo aver espresso il suo desiderio al drago del pianeta Cereal. Dall'altra parte c'è il protagonista di Dragon Ball Super che si è sottoposto a un duro allenamento con Whis, l'Angelo che segue il Dio della Distruzione Beerus.

Nel capitolo 72 di Dragon Ball Super, questi due personaggi si sono ritrovati l'uno contro l'altro. Mentre gli Heeter proseguono con il loro piano, Goku e Granolah si affrontano e per ora il cereleano sembra avere più possibilità di vittoria del suo avversario. Fin dall'inizio dello scontro è sembrato superiore a Goku, con il saiyan che ha provato a usare la nuova forma dell'Ultra Istinto.

Whis ha suggerito infatti a Goku di provare a usare l'Ultra Istinto nella sua forma normale, senza trasformarsi, in modo tale da riuscire a conservare molte più energie. Goku ne fa uso e riesce a evitare i vari attacchi energetici di Granolah, ma neanche questa abilità riesce a evitare l'attacco con cui il cereleano lo mette al tappeto.

Dopo aver fatto rinvenire il compagno con i Senzu, Vegeta avvisa Goku che l'Ultra Istinto in quella forma non è abbastanza forte ancora per affrontare questo avversario. Con ciò si deduce che la nuova arma di Goku ha ancora dei limiti ben chiari, ma che ha anche notevoli potenzialità.