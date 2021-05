Dragon Ball Super 72 su MangaPlus: lo scontro tra i più forti e la scoperta di Vegeta

Dragon Ball Super 72 è finalmente disponibile su MangaPlus, e ha mostrato l'inizio dello scontro tanto atteso. Quali frutti hanno dato gli allenamenti di Goku e Vegeta e quanto è realmente forte Granolah? Scopriamolo insieme.

Il capitolo 72 inizia con un timeskip di 18 giorni. Goku e Vegeta sono finalmente arrivati su Cereal scortati dagli Heeters, e dopo aver ricevuto indicazioni circa la posizione di Granolah, partono lasciando i due fratelli indietro. Elec e Gas intanto arrivano sul pianeta, e il secondo dichiara di "non apprezzare particolarmente Cereal" e di "essere cambiato molto dalla sua ultima visita", tutti segnali di un passato che cerca di nascondere.

Durante un primo giro di ricognizione, Goku e Vegeta notano delle vecchie rovine e si chiedono per quale ragione le città non siano state attaccate da un villain tanto temibile. Pochi secondi dopo i due vengono raggiunti da una serie di sfere d'energia indirizzate ai loro punti vitali, estremamente veloci e precise. Vegeta si trasforma in Super Saiyan mentre Goku decide di risparmiare la sua energia, ma i due non riescono a stare al passo del tiratore scelto e finiscono per essere colpiti. Goku in particolare riceve una ferita mortale, ma viene prontamente curato da Vegeta con un Senzu.

Non potendo ancora affidarsi completamente all'Ultra Istinto, Goku decide di trasformarsi in Super Saiyan e riesce a scorgere Granolah in lontananza. Il cereleano, però, si dimostra fin troppo veloce per i due saiyan, e dopo averne appurato l'identità li attacca con una mossa simile all'Hakai, lasciando un enorme cratere nel mezzo del bosco in cui stavano combattendo. Impressionati, Goku e Vegeta decidono di testare i propri limiti combattendo Granolah singolarmente, in modo da scoprire se davvero hanno raggiunto un potere all'altezza degli Dei della distruzione.

Goku inizia il suo scontro con Granolah trasformandosi in Super Saiyan God, ma l'avversario si dimostra fin troppo veloce e lo costringere ad utilizzare immediatamente l'Ultra Istinto. Con l'abilità degli Angeli Goku è in grado di schivare tutti i colpi senza difficoltà, ma Granolah riesce comunque a trovare un'apertura e a colpirlo in un punto vitale. Con Goku al tappeto, Granolah rivela che il segreto della sua abilità risiede nel suo occhio destro, tanto preciso da poter vedere persino lo scorrere del sangue nel corpo del saiyan.

Osservando lo scontro dalla distanza, Vegeta inizia a collegare i puntini e scopre la vera identità del suo avversario. L'occhio rosso e le rovine viste in precedenza, infatti, gli ricordano del massacro dei cereleani a opera dei saiyan, effettuato anni prima sotto la tirannia di Freezer. Granolah rivela a Goku di non avere intenzione di prolungare lo scontro più del necessario, e entrambi si trasformano. Goku utilizza il Super Saiyan Blue con l'Ultra Istinto, mentre Granolah sfrutta la sua potentissima aura per raggiungere un nuovo livello. I sugariani, intanto, sentono la terra tremare e si chiedono cosa stia succedendo.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il capitolo? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che lo scontro tra Goku e Granolah proseguirà nel capitolo 73, in uscita il 20 giugno alle 17:00 su MangaPlus.