Dragon Ball Super 72: il nuovo stadio dell'Ultra Istinto, eccolo!

È già disponibile il capitolo 72 di Dragon Ball Super, opera scritta e disegnata da Toyotaro e Akira Toriyama. Discutiamo delle ultime novità presenti nelle pagine inedite dedicate a Goku e agli altri Saiyan.

In calce alla notizia trovate il video condiviso su Everyeye Plus, in cui presentiamo i recenti avvenimenti di Dragon Ball Super e in particolare del capitolo 72, disponibile per la lettura su MangaPlus, piattaforma di Shueisha in cui è possibile trovare la versione digitale dei suoi manga più famosi. Come sapete, nelle pagine dell'opera assistiamo allo scontro tra Goku, Vegeta e Granolah. Durante la sfida tra i tre combattenti è stata presentata una nuova forma dell'Ultra Istinto: una che si lega direttamente alla forza del Super Saiyan God. Nonostante questa tecnica mai vista, Granolah riesce a dare del filo da torcere a Goku, che si trova in difficoltà nell'affrontare il cereleano.

Vegeta nel frattempo ha preferito osservare lo scontro tra i due, capendo grazie ai poteri sfoggiati da Granolah che si tratta di un abitante del pianeta Cerel, distrutto dai Saiyan sotto il comando di Freezer. Non resta quindi che aspettare il prossimo capitolo dell'opera per scoprire come continuerà questa sfida, nel frattempo ecco un'altra notizia legata ai poteri di Granolah di Dragon Ball Super.