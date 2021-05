Dragon Ball Super 72: il piano di Heeters e le sfere del Pianeta Cereal

Tra poco più di 24 ore uscirà finalmente il nuovo capitolo di Dragon Ball Super che proporrà ai lettori l'attesissimo confronto tra Goku, Vegeta e Granolah. In attesa di capire quali saranno i prossimi risvolti della storia, nel frattempo il gruppo di Heeters sembra avere in mente qualcosa di losco.

Qualche giorno fa sono usciti finalmente i primi spoiler del capitolo 72 di Dragon Ball Super che preannunciavano il combattimento tra Cereleani e Saiyan. In tutto ciò, alle loro spalle e in orbita sul Pianeta Cereal, il gruppo di Elec si preparava a scendere sulla superficie alla ricerca del prossimo passo per compiere i loro obiettivi.

Attualmente, infatti, Toyotaro e Toriyama non hanno anticipato molto altro sulla misteriosa banda, tuttavia sembra proprio che sarà questo stesso gruppo a farsi carico del ruolo di villain all'interno della nuova saga. Ad ogni modo, dopo aver rubato il radar cerca-sfere, l'organizzazione ha deciso di servirsi delle sfere del drago dei Cereleani per esaudire i loro desiderio. Il piano è semplice: scendere sulla terraferma mentre Granolah e i due guerrieri sono occupati a combattere e servirsi del radar per rintracciare le due sole sfere necessarie per evocare Toronbo che, al contrario di Shenron, può esaudire almeno un altro desiderio a poca distanza dal primo e senza dover attendere alcun limite di tempo.

Non ci resta dunque che attendere la giornata di domani per conoscere ulteriori dettagli sul nuovo capitolo, ma secondo voi, invece, qual è il piano di Heeters? Diteci la vostra con un commento qua sotto.