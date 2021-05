Dragon Ball Super 72, previsioni e data di uscita: inizierà il duello tra Goku e Granolah?

Maggio sarà un mese ricco di appuntamenti per il brand di Dragon Ball. Ci sarà il Goku Day, festa ormai celebrata ogni anno, ma anche novità per Super Dragon Ball Heroes e il classico capitolo mensile di Dragon Ball Super. Il manga di Toyotaro e Akira Toriyama vedrà la pubblicazione del numero 72.

Goku e Vegeta sono stati contattati dagli Heeter per un lavoro: eliminare il malvagio Granolah. Maki e Oil hanno quindi caricato i due saiyan sulla loro astronave per portarli sul pianeta Cereal. Contemporaneamente, hanno avvisato Granolah dell'arrivo di due saiyan che sotto ordine di Freezer stanno arrivando su Cereal per ucciderlo. Il piano degli Heeter ha quindi preso corpo nel finale di Dragon Ball Super 71. Sia i saiyan che Granolah sono pronti per il confronto, ci sarà in Dragon Ball Super 72?

L'uscita del capitolo è programmata su MangaPlus per giovedì 20 maggio 2021, alle ore 17:00 in lingua inglese e spagnola e molto probabilmente vedrà il primo incontro tra i saiyan e il cereleano. Difficilmente Granolah si tratterrà e per questo lo scontro potrebbe iniziare prima di metà capitolo. Se il drago di Cereal ha davvero reso Granolah così forte, i due saiyan si ritroveranno inizialmente in difficoltà e potrebbe volerci un po' prima di capire che sono tutti vittima di un piano ben orchestrato.

E mentre loro daranno battaglia su Cereal, gli Heeter avranno abbastanza tempo per recuperare le Sfere del Drago ed esprimere il loro desiderio, qualunque esso sia. Il piano degli Heeter arriverà al compimento?